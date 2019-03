"Popcorn Revenge", la nouvelle attraction-phare de Walibi conçue par une société wavrienne "en première mondiale"

Nul n'est prophète en son pays ! La société Alterface, basée à Wavre, fait mentir l'expression. Elle a en effet été choisie pour développer un des nouveaux projets du parc Walibi. Son nom ? "Popcorn Revenge", une attraction indoor avec pistolets lazer. Les visiteurs seront plongés, immergés dans une série de scènes mythiques du cinéma.

Présentée comme première mondiale, la nouvelle attraction phare de Walibi a donc été conçue et fabriquée par la société wavrienne "Alterface".

"C'est vraiment une première mondiale. Aucun autre parc, même les plus grands, n'ont cela, commente Benoît Cornet, patron de cette spin-off de l'UCLouvain, créée en 2001. On dispose des toutes dernières technologies en matière de médias et d'interactivité. On mélange également le réel et le virtuel, au point que l'on ne peut dire ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. Tout est mélangé. C'est cet aspect qui rend l'attractivité si intéressante. Car c'est la première fois qu'il y a une attraction où ce que vous faites influe vraiment sur ce qui va se passer."