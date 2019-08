Pont des Trous à Tournai: la navigation reprendra ce mardi matin malgré le retard du chantier

Le chantier de déconstruction du Pont des Trous à Tournai n'avance pas aussi rapidement que prévu. Mais ça ne change rien au planning: la navigation pourra reprendre sur l'Escaut à partir de ce lundi soir.

L'arche centrale a été démontée. Ce qui reste de l'arche droite sera abattu dans la journée de lundi. Les bateaux pourront naviguer à partir de 22h, officiellement. Mais dans les faits, c'est surtout à partir de mardi matin qu'on devrait à nouveau les voir traverser Tournai par l'Escaut. De nombreux bateliers patientent actuellement en amont et en aval (écluse de Kain) pour reprendre leur chemin.

En toute fin de journée, ce lundi, un "gabaritage" permettra de confirmer que le tirant d’eau nécessaire (3,5m) est garanti pour assurer le passage des péniches, précisent les responsables du chantier. Il s’agit, au moyen d’un sonar et d’un dispositif métallique descendant sous le niveau de flottaison, de repérer les derniers éléments qui entreraient dans le gabarit de navigation afin de les faire enlever.

Reste l'arche, côté rive gauche...

Et l'arche gauche du Pont des Trous ? Elle sera démantelée fin de semaine. Jeudi soir, dès 22h, une nouvelle interdiction de navigation permettra au Service public de Wallonie d'attaquer la suite du chantier. La structure du pont était un peu différente de ce que les experts avaient attendu: le béton armé était particulièrement résistant.

Ajoutez à cela la volonté de récupérer et trier le maximum de matériaux ainsi que l'exiguïté des lieux et l'impossibilité d'ajouter des stations de travail (barges, pontons) et vous comprendrez pourquoi la déconstruction met plus de temps que prévu. À la fin du weekend prochain, il ne restera donc que les deux tours de l'ouvrage médiéval... ainsi que les deux piles qui soutenaient les arches dans l'Escaut.

...et puis les deux piles, fin août

Ces deux piles resteront en place jusqu'à la fin du mois d'août. Les retirer nécessitera des manœuvres délicates avec l'aide de plongeurs notamment. Cette troisième interruption de naviguer sera concomitante avec celle prévue pour l'élargissement du quai Saint-Brice (quatre weekends de chantier programmés à partir du 30 août).

D'ici là, les péniches ne pourront donc pas prendre leurs aises en traversant le chantier du Pont des Trous. Elles devront suivre la même trajectoire qu'avant la déconstruction, sous peine de heurter une pile et de se transformer en Titanic d'eau douce.

Le nouveau Pont pour 2021

Pour mémoire, l’esquisse définitive qui mènera à la reconstruction des arches, intégrant les contraintes émises dans le permis d’urbanisme, sera finalisée et présentée fin août-début septembre. La reconstruction, elle, pourra être envisagée après finalisation du cahier de charges et désignation de l’entreprise. Les travaux pourraient dès lors être entrepris au cours du 1er semestre 2020, pour être achevés fin 2021.