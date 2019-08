Pont-de-Loup : dans les pas de Louis XIV

Ce samedi, les participants au Beau Vélo de Ravel qui s’élancera de Châtelet auront vue, depuis les berges de la Sambre, sur la tour romane de Pont-de-Loup. Cet édifice est le dernier vestige de la première église du village. Elle fût construite au 12e siècle. Adossée à cette église, il y avait une chapelle. Dans cette chapelle furent enterrés plusieurs membres de la famille Steinier. Les Steiniers étaient de riches propriétaires terriens au 17e siècle. De l’église et de la chapelle, il ne reste rien. Mais à l’intérieur de la tour, on peut encore voir la tombe de Jean Steinier qui deviendra le premier bourgmestre de Châtelet. Et c’est chez ce Jean Steinier que Louis XIV fût hébergé lors de son passage à Pont-de-Loup en 1667. Mais qu’est donc venu faire le Roi Soleil dans la région ? Même si à l’époque, Pont-de-Loup était une place importante de la Principauté de Liège. Plus importante que Châtelet qui ne connaîtra son essor qu’après le passage de Louis XIV.