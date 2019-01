Pont-à-Celles : une peinture murale exceptionnelle dans la future bibliothèque

A Pont-à-Celles, les travaux de la nouvelle bibliothèque communale ont pris du retard. En cause, une surprenante découverte au plafond de la pièce principale de l'ancien presbytère qui accueillera bientôt la bibliothèque. Cette peinture murale date de plus de 250 ans. Au fil des ans, elle a été recouverte de plusieurs couches de peintures diverses. Joseph Delmotte est restaurateur d'art. Lui et son équipe de 4 personnes travaillent à la restauration de cette peinture depuis septembre dernier. "Il faut un scalpel, de la lumière forte, une loupe parfois, explique-t-il. C'est un travail de très longue haleine. On y va centimètre par centimètre au rythme de 5 à 15 cm2 par heure pour chaque opération. Grattage, nettoyage et puis restauration."

La peinture recouvre tout le plafond de la pièce principale du rez-de-chaussée, quasi 50 mètres carrés. C'est une peinture murale, de style "rococo", qui a été réalisée lors de la construction du presbytère en 1755. C'est une découverte majeure puisqu'il n'y en a qu'une autre connue dans la partie francophone du pays. Cette découverte et la restauration en cours ont retardé les travaux et repoussé de quelques semaines l'installation de la bibliothèque. Par contre, pour la commune, cette peinture sera un atout culturel supplémentaire : "Cette pièce abritera la future salle de lecture. L'aménagement de celle-ci permettra la mise en valeur de cette peinture, précice Florian Deblaere, échevin de la culture de Pont-à-Celles. Mais nous avons aussi l'intention de la mettre en valeur à l'occasion des événements culturels ponctuels que nous organisons ainsi que lors, par exemple, des journées du patrimoine."

La restauration devrait se terminer fin février. La bibliothèque sera inaugurée dans la foulée. La pièce avec le plafond restauré, la salle de lecture, accueillera alors ceux qui tout en lisant, veulent contempler ce trésor patrimonial.