Pompiers de Bruxelles: les femmes représentent moins d'un pourcent du personnel opérationnel

Comment améliorer la diversité de genre au sein du SIAMU (Service Incendie et d’Aide Médicale Urgente à Bruxelles) ? La question était posée ce mardi matin en commission de l’égalité des chances et des droits des femmes du Parlement bruxellois par le député Hicham Talhi (Ecolo).

Au sien du cadre opérationnel des pompiers de Bruxelles, on ne compte que 11 femmes pour 1122 hommes. On n’atteint donc même pas un pour-cent de personnel féminin. "Ces chiffres ne sont pas étonnants quand on va faire une tour sur le site pompier.be ? Outre un nom de domaine extrêmement peu inclusif, les photos ne montrent quasiment que des hommes, sans perler des offres d’emploi qui n’encourage pas les femmes à choisir cette vocation. Par ailleurs, il nous revient également que lors des tests physiques et des entretiens oraux, les jurys affectés à ces tâches sont exclusivement composés d’hommes. Ce qui, vous en conviendrez, constitue un frein clair aux candidatures féminines", explique Hicham Talhi.

►►► À lire aussi: Incendie volontaire à Verviers: les pompiers présents à l'audience pour rappeler la dangerosité de leur métier

Pascal Smet, secrétaire d’État bruxellois en charge du SIAMU, a d’abord confirmé les chiffres avant de les regretter et de proposer plusieurs pistes pour tenter de rééquilibrer la donne. "Il faut agir. Ça commence par un monitoring de toutes les étapes de sélection. Il faut, pour le prochain recrutement, mettre en place un groupe de travail multidisciplinaire sur la question. En ce qui concerne les tests, on ne peut pas faciliter les choses mais on peut regarder s’il n’y a pas des tests adaptés. Parfois, c’est l’objectif qui compte et pas le moyen. Il faut encore mieux et davantage expliquer les possibilités, la réglementation concernant une grossesse, les congés parentaux etc. Parce que tout ça joue dans le choix des professions. Et enfin, je reconnais qu’il faut systématiquement prévoir des femmes dans la communication, la promotion".

Rien de très concret à ce stade. Mais le secrétaire d’État s’engage à y travailler sérieusement.

►►► À lire aussi: Edito les grenades : la face cachée de la parité hommes-femmes en politique