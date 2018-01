Pompiers attaqués à Molenbeek: ce n'était pas un guet-apens selon la police

Ce n'était pas un guet-apens. C'est la conclusion de l'enquête menée par la zone de police de Bruxelles-Ouest, concernant les incidents du nouvel an à Molenbeek visant les pompiers de Bruxelles. Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier derniers, un camion du SIAMU (Service d'intervention et d'aide médicale urgente) a été caillassé par des jeunes alors que le véhicule traversait la rue Piers, dans le quartier Etangs noirs.

Pour le syndicat SLFP-Pompiers, l'attaque aurait été la conséquence d'un guet-apens. "Une équipe a été appelée pour une véhicule en feu. Arrivée sur place, il n'y avait pas de véhicule en feu. Donc on peut croire que c'était une fausse alerte mal intentionnée, une espèce de petit guet-apens. Et immédiatement, on a essuyé un jet de pierre sur l'autopompe", avait indiqué le délégué permanent Eric Labourdette après cette nuit agitée. L'attaque n'a pas fait de blessés. Rien que des dégâts matériels mais une grosse colère des hommes du feu contre ces actes gratuits.

Aujourd'hui, après enquête de la zone de police, il s'avère finalement qu'il ne s'agissait peut-être pas d'un traquenard. "Du côté de notre centrale téléphonique, nous n'avons pas reçu d'appel cette nuit-là", indique Johan Berckmans, porte-parole de la zone de police. "Ce qui est possible, c'est que l'appel soit arrivé directement chez les pompiers de Bruxelles. Mais en général, pour ce type d'interventions, à savoir un véhicule en feu sur la voie publique, la police aurait été immédiatement alertée par les pompiers, ce qui n'a pas été le cas."

Attaque d'opportunité

Pour Françoise Schepmans (MR), bourgmestre de Molenbeek, "les assaillants auraient donc attaqué le camion des pompiers par opportunité", dans un quartier déjà sensible précise-t-elle. Une occasion non programmée mais qui pose toujours la question de la sécurité des hommes du feu. Les faits du nouvel an ont mis la lumière sur les actes violents dont sont de plus en plus régulièrement victimes les pompiers en intervention. Le SLFP avait notamment pointé la difficulté des hommes à intervenir dans certains quartiers de la Région bruxelloise.

Rappelons enfin que la nuit du nouvel an, les pompiers de Bruxelles sont tout de même intervenus pour un véhicule en feu à Gare de l'ouest et des feux de pneus près de Léopold II, sans compter d'autres missions dans d'autres communes.

La police n'a encore procédé à aucune interpellation concernant le caillassage du véhicule du SIAMU.