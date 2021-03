Pollution sur le canal Charleroi-Bruxelles : la navigation temporairement interrompue

Dans un premier temps, l’origine de cette pollution semblait être liée à un dégazage de péniche. "Mais vu la quantité d’hydrocarbures dans le canal, il s’est vite avéré impossible que cela provienne d’un bateau, précise Laurent Kaus, chef de district au SPW mobilité. Les investigations se sont donc tournées vers d’autres pistes". Une fuite sur canalisation sous eau, par laquelle s’échappaient des huiles et graisses de laminoir, a rapidement été repérée à hauteur de l’entreprise sidérurgique NLMK à Clabecq. "On avait des suspicions qui dont devenues des affirmations par la suite. Mais le temps qu’on détermine exactement d’où provenait cette pollution, elle continuait à s’étendre", ajoute-t-il. NLMK refuse pour l'instant d'être identifiée comme responsable de cette pollution. "En plus des contrôles stricts et réguliers qui encadrent l’activité industrielle de NLMK afin de rapidement détecter des dysfonctionnements, les équipes de NLMK se sont pleinement mobilisées au sein des installations industrielles pour identifier les éventuelles fuites ; jusqu’à présent, aucune anomalie n’a été constatée", déclare l'entreprise dans un communiqué de presse envoyé en début de soirée. Elle insiste sur sa collaboration avec les autorités pour endiguer la pollution.

Moins longtemps on arrêtera la navigation, moins ça coûtera

L’ampleur est à présent telle qu’il a fallu fermer l’écluse d’Ittre pour éviter que la nappe ne s’étende au-delà, vers Ronquières. La navigation est donc interrompue depuis ce lundi sur le canal, jusqu’à nouvel ordre. "On traite localement toutes les poches de pollution. Ensuite, on remettra un barrage flottant sur toute la largeur du canal, en aval du problème. Et on ne rouvrira que de manière très ponctuelle, à chaque fois qu’un bateau se présentera pour aller vers Bruxelles, et on refermera derrière lui", indique Laurent Kaus. Une fermeture d’autant plus problématique que le trafic sur le canal Charleroi-Bruxelles a augmenté de trente pourcents, une partie de la navigation sur l’Escaut étant déviée par là suite aux travaux d’élargissement à hauteur du pont des Trous à Tournai.

La Région s’inquiète également des répercussions financières d’une telle fermeture. "Jusqu’à présent, nous avons pu éviter les frais de surestarie, c’est-à-dire les indemnités que doit payer le SPW aux bateliers, qui sont de l’ordre de 25.000 euros par heure. Moins longtemps on arrêtera la navigation, moins ça coûtera au SPW", insiste-t-il. La facture, comme celle de la dépollution, sera cela dit envoyée au final au responsable du déversement.