Pollution : la capitale informe-t-elle moins bien les non Bruxellois sur la zone de basses émissions ?

Depuis le début 2018, les véhicules les plus polluants sont interdits en Région bruxelloise. Objectif de la Zone de basses émissions : améliorer la qualité de l’air et la santé publique.

La réglementation concerne les voitures, les camionnettes de moins de 3,5 tonnes, ainsi que les bus et autocars, qu’ils soient immatriculés en Belgique ou à l’étranger.

Comme prévu, et en raison de l’urgence climatique, la capitale va serrer la vis davantage, dès le 1er janvier prochain, en excluant de nouvelles catégories de véhicules polluants. Mais les Bruxellois et les non Bruxellois recevront-ils les mêmes informations par rapport à ces changements ? Une question que se posent de nombreux navetteurs, ainsi que les automobilistes issus des pays limitrophes.

Deux poids deux mesures ?

Globalement, la communication est identique pour tous. A une exception près ! Car seuls les propriétaires de véhicules non conformes immatriculés en Région bruxelloise sont informés directement par voie postale, et ce, bien avant le 1er janvier prochain. Un courrier personnalisé les prévient lorsque leur véhicule est en passe de ne plus répondre aux normes exigées.

Pour les NON Bruxellois, pas d’information individualisée. Mais selon Bruxelles Environnement, les campagnes d’information devraient les pousser à être proactifs en faisant les vérifications nécessaires. Par exemple, en vérifiant leur carte grise ou en se renseignant auprès des services d’immatriculation (DIV).

Néanmoins, si les navetteurs ou conducteurs étrangers entrent dans Bruxelles au volant d’une auto non conforme, ils ne seront pas directement verbalisés après avoir été contrôlés. "Ces personnes-là recevront un courrier d’avertissement qui est envoyé à toute personne qui roulera dans la zone, entre le 1er janvier 2020 et le 31 mars 2020", explique Alice Gérard, de Bruxelles Environnement. "Cet avertissement permettra de l’informer de la non-conformité de son véhicule. Mais aussi qu’à partir du 1er avril 2020, les amendes seront envoyées".

Pour Bruxelles Environnement, il n’y a pas deux poids deux mesures. Car la capitale multiplie les actions et les canaux de communication pour permettre à tout le monde d’obtenir les informations nécessaires sur les nouveaux critères qui entrent en vigueur le 1er janvier, dans la capitale.

Tester la conformité de son auto

Spots radio, vidéos en ligne, affichages aux entrées de Bruxelles, à la frontière belge et dans des stations-service sur les grands axes vers Bruxelles, mais aussi : infos dans les parkings et les centres bruxellois de contrôle technique,… il sera difficile de ne pas être au courant !

Mais le plus simple pour vérifier la conformité de votre véhicule, c’est le simulateur du site internet de la zone de basses émissions. L’outil vous permet facilement de savoir si votre véhicule pourra ou non circuler dans la capitale, sur base des données de la carte grise. L’adresse du portail : lez.brussels