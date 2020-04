Pollution de l'Escaut : l'équivalent d'une marée noire

Une pollution venue de France frappe l’Escaut sur plusieurs dizaines de kilomètres sur sa partie belge. Début avril, une digue a cédé dans un bassin de décantation d’une sucrerie au nord de Cambrai. Une pollution d’une ampleur comparable à une marée noire, selon les agents du SPW déployés sur place pour constater l’ampleur des dégâts. Ce sont 100.000 mètres cubes de boues polluées qui se sont déversées dans le fleuve. La biodiversité est anéantie. Depuis l’entrée de l’Escaut sur le territoire belge à Bléharies, les agents du SPW progressent et suivent le lit du cours d’eau pour mesurer l’ampleur de cette pollution. Toute la partie wallonne du fleuve est touchée et ils sont à présent en Flandre.

La thèse de l’accident est mise en doute

Ce serait une digue retenant des terres polluées au sein d’un bassin de décantation en France qui aurait cédé. Une explication mise en doute par les agents du SPW. La dépollution de terres coûte cher. Et il serait économiquement plus intéressant pour une entreprise de payer une amende environnementale astronomique plutôt que d’assumer les coûts de dépollution. C’est un discours qui est livré en "off". La thèse de l’acte délibéré sera explorée et les responsables devront certainement produire les preuves d’un accident.