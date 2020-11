Pollution de l'Escaut: l'écluse d'Hérinnes est en cours de réouverture

Suite à une pollution aux hydrocarbure découverte ce dimanche matin, la navigation sur l’Escaut était à l’arrêt entre les écluses de Kain et d’Hérinnes. L’écluse d’Hérinnes, plus protégée de la pollution, est actuellement en cours de réouverture. Quant à l’écluse de Kain, un nouveau barrage y sera posé vers 14h00. Sa réouverture est prévue vers 16h00.

Une quarantaine de bateaux sont actuellement bloqués en amont et en aval de la portion du cours d'eau impactée. Pour restreindre les conséquences pour les bateliers, le SPW Mobilité et Infrastructures va étendre les heures d’ouvertures de ces deux écluses. Leur franchissement sera donc possible jusque minuit ce mardi 24 novembre. Cet horaire étendu sera prolongé pour la journée du 25 novembre avec une ouverture dès 5h00 et une fermeture à minuit.