Pollution de l'air: la Région bruxelloise veut mieux mesurer le phénomène et ses impacts sur la santé

Un million et demi d'euros : c'est le montant dont va bénéficier la Région bruxelloise pour mener des projets en lien avec la qualité de l'air. Une manne financière issue d'un mécénat, comme l'expliquait le Ministre de l'environnement et de la santé ce lundi matin sur Vivacité Bruxelles.

"On a saisi la balle au bond de la Fondation Bloomberg qui finance des projets participatifs sur la qualité de l'air un peu partout dans le monde : à Paris, Londres ou Jakarta", contextualise Alain Maron (Écolo).

Parmi les projets qui seront développés en impliquant les citoyens, figure une étude qui sera menée par l'université de Hasselt ces trois prochaines années.

Plus de 200 enfants suivis à la trace

"C'est un projet de biomonitoring sur plus de 200 enfants volontaires, détaille Alain Maron. On va mesurer la qualité de l'air dans laquelle ils évoluent, à l'école et à la maison, ainsi que l'impact sur leur santé : par exemple, est-ce que les polluants se retrouvent dans leur sang? Avec quelles conséquences sur leur santé?"

Le budget permettra aussi de renforcer le réseau de stations de mesures, en créant un réseau secondaire d'une centaine de nouveaux points "pour mesurer la qualité de l'air dans tous les quartiers", explique le ministre.

Responsable de plus de 9.000 décès prématurés chaque année en Belgique, la pollution de l'air inquiète beaucoup de citoyens bruxellois. Si la situation s'est légèrement améliorée en 2019, "les normes de l'Organisation mondiale de la santé ne sont toujours pas respectées, surtout dans les quartiers denses et populaires", regrette le ministre écologiste.