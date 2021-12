Pollution de l’air à Bruxelles : nouvelle salve d'interdiction de voitures au 1er janvier 2022, les Euro 4 Diesel interdits

L’annonce lumineuse s’affiche désormais dans les tunnels bruxellois. "Euro 4 interdit à partir du 1er janvier 2022". Une nouvelle étape se prépare donc dans la mise en place de la zone de basses émissions (LEZ pour Low Emission Zone). Dans trois semaines donc, les véhicules diesel de norme Euro 4 seront interdits sur le territoire régional. Fini les diesels immatriculés avant janvier 2011 (et donc âgés de plus de onze ans). Cette mesure concerne plusieurs dizaines de milliers de véhicules : voitures, bus, minibus, ou camionnettes. La région Bruxelloise poursuit donc sa croisade entamée en 2018, contre les moteurs les plus polluants.

Pour Louise Duprez, chargée de mission chez Bruxelles-Environnement, il s’agit de la dernière génération de véhicules qui ne devaient pas être équipés de filtres à particules. "Ils étaient encore 90.000 en juin dernier dont 35.000 étaient immatriculés en Région bruxelloise. Ces véhicules représentaient alors 10% à 12% du parc automobile en circulation à Bruxelles mais ils étaient responsables de la moitié des particules ultrafines et 25% des émissions d’oxyde d’azote". Des véhicules polluants qui seront donc officiellement interdits à partir du premier janvier prochain. Les premières sanctions ne tomberont toutefois que trois mois plus tard. Dès le 1er avril, il vous en coûtera donc 350 euros, avec un maximum de 4 fois 350 euros par an.

Totalement interdits, les véhicules Euro 4 ? Pas vraiment. Pour les déplacements occasionnels, il reste la possibilité d’acheter un pass à la journée au prix de 35 euros, avec une limite fixée à 8 pass par an. Des dérogations sont également prévues pour les véhicules adaptés au transport de personnes handicapées, les "oldtimers" de plus de 30 ans, les véhicules prioritaires ou des forces armées. (Toutes les dispositions pratiques sont à retrouver sur ce site).

A noter que le ring de Bruxelles n’est pas concerné par la LEZ, de même que les voiries qui permettent l’accès aux 4 parkings de dissuasion (P&R).

Il n’empêche, l’entrée en vigueur de cette nouvelle étape pour la zone de basses émissions ne manque pas de soulever son lot de contestations. Et notamment celles de tous ceux qui estiment avoir besoin de leur véhicule au quotidien, sans avoir les moyens d’en acquérir un plus récent. Lucien Beckers, administrateur du groupe Facebook : "L’automobiliste en a marre" le constate : "Ces derniers mois, les "bonnes" voitures d’occasion sont devenues rares et plus chères. C’est peut-être un effet indirect des inondations de juillet. Et pour ceux qui en ont les moyens, il faut attendre entre 6 mois et un an pour la livraison d’une voiture neuve".