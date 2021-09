Pollution aux PFAS: pas d'inquiétude pour l'eau potable autour de la base de Chièvres

L'Institut scientifique de service public (ISSeP) a bouclé une première analyse des puits situés autour de la base militaire américaine de Chièvres et qui alimentent le réseau de distribution d'eau courante des environs. La ministre wallonne de l'Environnement Céline Tellier (Ecolo) en a communiqué les (bons) résultats à la ville de Chièvres et aux communes environnantes, indique-t-elle vendredi: il n'y a nulle part dans l'eau courante présence problématique de PFAS.

Ces substances per- et polyfluoroalkylées sont au centre de l'actualité depuis que l'ampleur de leur pollution a été mise au jour à Zwijndrecht, autour du site de l'entreprise américaine 3M. Il est apparu récemment que l'armée américaine avait constaté en 2017 à la caserne de Chièvres un dépassement des normes US de teneur en certains PFAS dans l'eau courante. Par mesure de précaution, les militaires avaient ensuite durant plusieurs mois utilisé de l'eau en bouteille.

Le cabinet Tellier s'est emparé de la question et des mesures ont été effectuées dans les puits entourant la base militaire. Selon la communication de la ministre, il n'y a qu'un puits à l'arrêt qui a montré la présence de PFAS, mais à des concentrations inférieures aux normes européennes autorisées. "Un puits à l'arrêt en raison d'un débordement d'un ruisseau proche du puits a bien montré la présence de PFAS mais à des concentrations inférieures à la norme européenne des 100 ppt pour la qualité de l'eau de distribution. Ce puits est toujours à l'arrêt et des analyses de contrôle sont prévues avant le redémarrage ultérieur de celui-ci. La SWDE continuera à suivre les PFAS sur le réseau de Chièvres et environs", ajoute le cabinet de la ministre.