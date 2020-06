Pollution aux PCB à Obourg : lancement d'un bilan environnemental complet

Le même type d'études est lancé également sur d'autres broyeurs à métaux en Wallonie. "Nous travaillons avec les acteurs de ces broyeurs à métaux et cimenteries pour les forcer à rehausser leurs ambitions sur le plan de la santé ou l'environnement. En attendant, nous demandons aux riverains de prendre des mesures de précaution, de bien laver leurs légumes et ne pas consommer les oeufs qu'ils produiraient localement pour éviter tout risque pour la santé" énonce Céline Tellier (Ecolo), ministre wallonne de l'Environnement.

"Il faudra bien déterminer les zones sur lesquelles on peut observer un impact de ces polluants à partir des industries. Ensuite, il faut pouvoir reconstituer le trajet depuis les cheminées jusqu'au sol. Il faut faire en sorte d'éliminer la source du problème, mais une partie du secteur industriel est prête à aller dans ce sens. Il faut aussi faire en sorte que l'exposition des gens soit la plus limitée possible. Il faut avoir une hygiène des mains, changer de souliers quand on va du jardin à la maison, pour ne pas ramener de poussière et surtout ne pas l'ingérer en pelant et lavant bien ses fruits et légumes" ajoute Pol Gosselin, responsable de la cellule permanente Environnement-Santé du Service Public de Wallonie.

Les premiers résultats du bilan environnemental sont attendus pour la fin de l'été.