Pollution au PCB d'Hennuyères: 11 ans après les faits, le procès s'ouvre à Mons

Jean-Pierre Fumière, pêcheur, a suivi le dossier de près - © S. Vandreck

Une pollution qui a touché plusieurs cours d'eau

Le produit a continué son parcours dans les ruisseaux de Favarche et du Warichaix à Hennuyères, puis dans le Coeurcq à Tubize, avant de rejoindre la Senne. Ce cours d'eau alimente des étangs de pêche de Tubize, eux aussi touchés. Depuis cette pollution, les poissons qui y sont pêchés sont impropres à la consommation et doivent être rejetés à l'eau vivants après leur prise. Les dernières analyses des cours d'eaux et étangs indiquent qu'ils sont à présent assainis, sauf le débit est faible: là, le taux de PCB reste légèrement supérieur au taux autorisé. "Idéalement, il faudrait désenvaser complètement les étangs, emmener la boue, remettre de l'eau et laisser le temps faire son œuvre, commente Jean-Pierre Fumière, le représentant des pêcheurs. Mais c'est un budget trop important".