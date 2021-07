Pollution à Zwijndrecht : Test sanguin pour 800 personnes à partir du 15 juillet

Des tests sanguins seront effectués dès le 15 juillet, à Zwijndrecht dans le cadre de la pollution au PFOS, indique l’Agence pour les Soins et la Santé en Flandre. Huit cents personnes, habitant dans un périmètre de trois kilomètres autour du site de la fabrique 3M, sont éligibles pour une prise de sang. Elles peuvent, dès à présent, se porter candidates.

Ces habitants auront la possibilité de se faire tester sur une période d’environ six semaines. L’Institut provincial pour l’hygiène se charge des prises de sang, qui devront avoir lieu dans le centre sportif de Zwijndrecht.

Les candidats doivent avoir minimum 12 ans et la répartition est faite en fonction des catégories d’âge et de la distance d’habitation par rapport au site de l’usine. Seule une personne par famille peut participer et la priorité est donnée aux femmes enceintes et à celles qui allaitent. Ces 800 personnes correspondraient à environ 7% de la population qui vit dans un rayon de trois kilomètres de la fabrique 3M.

"Avec ces tests sanguins, nous espérons en savoir plus sur la diffusion de substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) dans la région. Nous aimerions aussi savoir dans quelles mesures les riverains ont été exposés à ces substances et si celles-ci se sont accumulées dans le corps", explique le ministre flamand du Bien-être et de la Santé (CD&V). "Les prises de sang vont permettre d’évaluer les mesures de prévention et sont également une préparation avant une étude de bio-monitoring plus approfondie, qui démarra à l’automne."

Les résultats de ces tests sanguins ne donnent pas d’estimation du risque sanitaire de façon individuelle, bien que les résultats personnels soient communiqués. Les tests ont surtout pour objectif de donner des informations supplémentaires au niveau collectif. Les résultats sont attendus pour la mi-octobre.