Police en roue libre à Soignies ou non ? Que s'est-il vraiment passé à la Maison des Jeunes ?

Vers 20h30, la police arrive en nombre. Trois camionnettes, 12 policiers. Pour le chef de corps de la police de la zone Haute Senne, Bernard Bastien, "nous avons été avertis d’un tapage par des voisins et nous sommes venus constater que la musique s’entendait effectivement à l’extérieur. Et une fois à l’intérieur, nous avons constaté que les mesures sanitaires n’étaient pas respectées." Premier problème : pourquoi faut-il 12 policiers pour demander de faire cesser un excès sonore ? L’évacuation musclée était-elle déjà planifiée avant l’intervention ? La police s’est alors placée dans le fond du jardin pour former un cordon et pousser les participants vers la sortie. "Tout s’est bien passé, dans le calme", nous explique le chef de corps. "Dans le calme oui mais ils ont entassé tout le monde contre la maison et dans le petit couloir vers la sortie. Pour faire circuler le virus, il n’y a pas mieux", rétorque Marc Van Malleghem.

C’est le casse-tête habituel d’une version contre une autre. Abus de pouvoir policier d’un côté. Application des règles sanitaires de l’autre. Qui a raison ? Difficile à dire. Mais dans les évènements de samedi dernier à Neufvilles, il y a quelques zones d’ombre. Replaçons le contexte. Samedi après-midi, la Maison des Jeunes (MJ) organise un évènement dans son jardin. Une petite scène et des concerts devant 50 personnes. Pour Marc Van Malleghem, coordinateur de la MJ, "les consignes sanitaires étaient respectées. Nous avions placé des tables à distance, organisé une distribution de jetons pour éviter la circulation d’argent liquide. Il y avait bien deux, trois personnes assises dans l’herbe mais il y avait de la distance. Notre jardin pouvait accepter beaucoup plus de monde et nous avons limité l’entrée à 50 personnes."

La fameuse liste de tracing existe bel et bien - © Tous droits réservés

La liste du tracing au cœur du conflit

Pour avoir organisé cet évènement, la MJ se voit imposer 750 euros d’amende. Deux arguments sont présentés : le non-respect des mesures sanitaires et l’absence de liste de tracing comportant le nom et le contact de tous les participants. "Et là moi je ne comprends plus rien", s’écrie le coordinateur de la MJ. "Cette liste, nous l’avons faite." (Les documents nous sont effectivement présentés). "Nous avons montré cette liste aux policiers. Mais il a répondu qu’il voulait l’emporter pour imposer des PV à tous les participants. Ce que nous n’avons évidemment pas accepté. Cette liste n’est pas faite pour ça et ça pose problème en matière de protection des données." Effectivement, deuxième problème, si un policier a bel et bien demandé la liste pour l’emporter et l’utiliser pour sanctionner les participants, c’est une faute grave et une trahison de toutes les promesses de protection face à cette liste de tracing.

Mais ici, la version de la police est différente. "Cette liste ne nous a pas été présentée. C’est ce que m’ont indiqué les hommes qui étaient sur place. Moi je n’y étais pas", explique le chef de corps. "Par contre le coordinateur de la maison des jeunes a tenu des propos agressifs, prétendant que les mesures sanitaires étaient des foutaises." Ce dernier argument est balayé par l’intéressé. "S’ils en viennent à inventer des déclarations pour avoir raison… C’est ça la méthode de la police pour se protéger ? Moi je suis le responsable ici, et je me comporte comme tel. On a fait ce premier évènement en imposant des mesures de protection alors pourquoi j’aurais dit de telles inepties ?"

La bourgmestre ne sait pas puisqu’elle n’était pas là non plus

Inutile de chercher des réponses du côté de l’autorité supérieure, la bourgmestre, Fabienne Winckel ne dira rien. "Je n’étais pas là ce soir-là donc je ne peux pas dire si l’événement était en infraction ou non. Et quand à cette fameuse liste, je vous répète que je n’étais pas là. Je ne sais pas". Voilà un deuxième représentant de l’autorité qui ignore ce qu’il s’est passé exactement sur cette question centrale. Fabienne Winckel assure que "nous avons envie de maintenir le dialogue. Nous allons organiser une réunion avec la MJ et tenter de continuer à travailler en harmonie comme ça a toujours été le cas avec eux."

Cette amende de 750 euros va laisser des traces sur le budget très serré de la MJ. "Il laissera aussi des traces dans la tête des jeunes qui étaient présents. Nous, on essaye de former des citoyens responsables et quand ils assistent à ce genre de comportement de la part de la police, c’est difficile ensuite de leur expliquer qu’il faut avoir un respect, même critique, de l’autorité", conclut Marc Van Malleghem.

Qui ment ? Qui exagère ? Les consignes sanitaires étaient-elles respectées ? La réponse à cette question restera coincée entre les deux versions. Celle de la liste de tracing est par contre plus délicate. Elle rappelle que les données personnelles et la protection des données face aux abus, ici d’autorité, se jouent parfois au coin de sa rue.