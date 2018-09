Polémique autour d'un élevage à Blaton: une "usine à chiens" dénoncent des clients choqués

Des chiens qui coûtent le double du prix annoncé, des animaux parfois vendus malades… "Elevage familial", selon l'éleveur ; "usine à chiens", selon ses opposants… Les défenseurs des animaux réclament en tout cas la fermeture du commerce.

340 euros pour un berger allemand de quatre à six mois. L'annonce séduit Jenifer au point de venir depuis Hannut jusqu'à Blaton. Mais sur place, l'offre a changé. Les chiots ont trois mois et le prix commence à grimper.

"Il nous a dit que les chiots, plus jeunes que mentionné dans l'annonce, coûtaient 120 euros de plus. Auxquels il fallait rajouter 45 euros pour la puce et 80 pour la visite du vétérinaire. Et plus on parlait avec lui, plus il insistait pour qu'on lui achète les croquettes chez lui. Il nous a également dit qu'il ne les vendait que par quatre sacs, minimum…"

Pas données non plus, les croquettes : 40 euros le sac de 4 kilos. Au final, Jenifer préfère renoncer à l'achat. D'autres clients plient sous la pression de ce qui ressemble à une vente forcée.

Cette vétérinaire de la région reçoit pas mal de chiots qui viennent de là. Et les problèmes ne manquent pas. "Des problèmes de parasites, de vaccination, d'âge (on n'a pas toujours les bons âges sur les documents officiels)…"

L'unité du bien-être animal et le ministre wallon Carlo Di Antonio ont reçu des plaintes concernant cet élevage. Des contrôles d'inspection auront lieu, nous dit-on. Par le passé, ces contrôles n'ont jamais arrêté Happy Dogs, l'élevage en question.

Pour la vétérinaire, les consommateurs ont aussi un rôle à jouer. "Il faudrait qu'on arrête d'aller chercher des chiots dans des endroits pareils !"

On reproche aussi à cet éleveur d'importer des chiens des pays de l'Est. Mais cette pratique n'est pas illégale, selon le ministre du Bien-être animal.

Nous avons contacté l'éleveur pointé du doigt, celui-ci conteste les faits qui lui sont reprochés et n'a pas souhaité nous accorder d'interview.