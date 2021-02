Pol Delhaye, le Monsieur Emploi de la RTBF, nous a quittés

Pendant des années, il a décrypté le monde du travail sur les ondes de Fréquence Wallonie. Hors micro, il partageait avec ses collègues ses autres passions. La musique, notamment, occupait une grande place dans sa vie.

Un rire franc, chaleureux. Toujours une anecdote sur le bout de la langue. Il était comme ça, Pol. Connu comme le loup blanc dans les couloirs de "Fréquence Wallonie" à l'époque, il était invité régulièrement pour donner le pouls du marché de l'emploi et représenter le Forem (organisme pour lequel il travaillait).

A la cafétéria ou entre deux passages en studio, il n'était pas rare de le trouver en train de refaire le monde, de la musique cette fois, avec un programmateur, un journaliste branché rock ou Golden Sixties. Car Pol avait une autre vie, loin des formations professionnelles ou des statistiques du chômage.

Bassiste, chanteur, il avait fondé dans les années 60 son propre groupe: "les Sphinx", avec des amis de la région montoise, tous branchés "Yé-yé" et grands amateurs des "Shadows". A ses débuts, le groupe avait même remporté le "Tournoi des Jeunes formations", un concours sur la RTB (en noir et blanc à l'époque!), plébiscité - par carte postale - par les téléspectateurs!

Pol Delhaye était aussi très investi dans le folklore local. C'est à lui que le Rallye humoristique d'Herchies doit par exemple ses premiers films, tournés en super 8. "Touche à tout" audiovisuel, il avait mené bien d'autres projets alliant le son et l'image.

Sur la toile, les hommages et les anecdotes se multiplient. Pol Delhaye était papa et grand-père de deux ados, Jules et Rose, à qui il a transmis sa passion pour la musique et la scène. Il avait 74 ans.