Plutôt qu'interdire les tracteurs sur la N25, pourquoi ne pas y réduire la vitesse à 90 km/h ?

Inquiets de la future interdiction, les agriculteurs du Brabant Wallon ont mené une action de sensibilisation ce jeudi matin à Nivelles et Grez-Doiceau, en distribuant des tracts et des pommes de terre aux automobilistes aux abords de la nationale. La N25, un axe qu'ils empruntent pourtant quotidiennement avec leur tracteur.

Mais plutôt que d'emprunter les villages, où les aménagements ne sont pas adaptés, les manifestants comme Christophe Delferière, entrepreneur agricole à Haut-Ittre, proposent plutôt de réduire la vitesse sur la RN25.

"Je fais du transport et j’emploie la N25 trois à quatre fois par jour, tous les jours ! Lorsqu’un tracteur roule à 40 km/h et qu’une voiture roule à du 120 km/h, voire du 90 km/h, et que le conducteur est distrait ou pianote avec son GSM… le temps de freiner, il est trop tard ! Et puis, s’encastrer dans un véhicule agricole, forcément, ça fait mal !"

Mais mettre la N25 à 90 km/h, pas sûr que ce soit une mesure très populaire auprès des automobilistes… Pourtant, "avec mon tracteur, à du 40 km/h, il ne me faut pas 20’ pour rejoindre Corroy-le-Grand. Alors en voiture, à du 90 km/h… c’est tout à fait faisable !"

Des représentants de la Fédération wallonne de l'agriculture rencontreront le ministre Di Antonio cet après-midi à Namur.