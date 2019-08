Plusieurs véhicules dégradés sur des parkings à Louvain-la-Neuve

Plusieurs véhicules ont été volontairement endommagés sur deux parkings situés aux abords du bois de Lauzelle à Louvain-la-Neuve, a indiqué, mardi, la zone de police locale.

Les policiers ont été appelés à constater ces dégradations, lundi matin, le long du boulevard de Lauzelle. Un véhicule a été partiellement désossé sur le parking de l'hôtel Ibis. Le volant a été volé et les auteurs étaient occupés à démonter les roues lorsqu'ils ont manifestement été dérangés. Non loin de là, sur le "parking malin" du bois de Lauzelle, quatre autres voitures ont été forcées et les documents de bord ont été dérobés.

Une équipe du laboratoire scientifique de la police fédérale s'est rendue sur les lieux. Ce n'est pas la première fois que de tels faits sont perpétrés dans ce quartier néo-louvaniste, plus généralement sur ce "parking malin", précise-t-on à la police locale.