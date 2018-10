Plusieurs peines de 40 mois de prison ferme pour des plantations de cannabis à Genappe

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mercredi David H., un Perwezien né en 1976, à 45 mois de prison assortis d'un sursis pour ce qui excède les 7 mois de détention préventive déjà subis. Un montant de 50.000 euros lui est confisqué, ainsi que sa voiture de sport.

Dans le même dossier, Nurettin C., Adil A. et Oner B., trois personnes habitant aux Pays-Bas, écopent de peine de 40 mois de prison ferme pour les deux premiers et de 30 mois pour le dernier, avec pour chacun des confiscations de 50.000 euros. Tous étaient impliqués dans l'aménagement de plantations de cannabis.

La première plantation a été trouvée par la police en septembre 2017 dans un hangar de Vieux-Genappe. A l'étage, auquel on accédait via une porte dissimulée derrière une étagère puis une autre porte ne s'ouvrant qu'avec une commande automatique, 1600 plants de cannabis poussaient et avaient déjà fait l'objet d'au moins une récolte. L'aménagement de la plantation était sophistiqué et l'électricité qui l'alimentait était volée via une ponction sur le câble réseau.

Dans la foulée de cette première découverte, les enquêteurs ont perquisitionné un autre endroit situé dans la commune de Genappe: une villa de Baisy-Thy avait été louée par les mêmes protagonistes, et les aménagements effectués pour faire pousser sur place plusieurs centaines de plants de cannabis étaient semblables à ceux de Vieux-Genappe.

Chez David H., qui avait joué les intermédiaires pour trouver puis louer les lieux au bénéfice de cette association ayant des ramifications aux Pays-Bas, les policiers ont également trouvé 16,5 kilos de cannabis. L'homme qui se définissait comme un "investisseur" avait déjà été condamné dans le passé pour des faits de même nature.