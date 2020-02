Plusieurs parcs bruxellois encore fermés à cause du vent

La tempête est passée mais des rafales de vent sont encore au menu de la météo de ce jeudi. Du coup, par mesure de précaution, Bruxelles-Environnement a décidé de fermer plusieurs espaces verts bruxellois : le parc Duden, le Bois du Wilder, la Peupleraie Nestor Martin, le Bon Pasteur et le parc de Woluwé.

Ces parcs et bois seront rouverts après inspection, nettoyage et sécurisation. Dans les parcs ne disposant pas de dispositifs de fermeture des avis seront apposés aux entrées et les gardiens informeront le public.