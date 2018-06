Plusieurs milliers de ménages bruxellois reçoivent un précompte immobilier trop élevé

Mauvaise surprise pour des milliers de ménages bruxellois. Ils ont reçu ces derniers jours l'avertissement-extrait de rôle pour leur précompte immobilier et cette année, le montant est parfois nettement supérieur à celui de l'an dernier. Bruxelles Fiscalité, la nouvelle administration régionale qui gère cette taxe depuis le mois de janvier n'aurait pas tenu compte des enfants à charge.

Petit rappel : le précompte immobilier, cette taxe que tous les propriétaires de biens paient chaque année, est en principe, réduite en fonction du nombre d'enfants à charge et jusqu'ici, une fois acquise, cette réduction ne devait plus être réclamée. Sauf que cette année, des milliers de ménage, ont reçu leur précompte sans réduction et cela signifie pour certains une différence de plusieurs centaines d'euros.

Bruxelles Fiscalité, qui a hérité de cette compétence en janvier dernier, précise dans un communiqué, que les familles concernées n'étaient pas identifiées avec enfants à charge. Mais cette explication reste plutôt floue puisque pour les contribuables, rien n'a changé depuis l'an dernier. Alors la nouvelle administration fiscale régionale a-t-elle été dépassée par l'arrivée de nouvelles compétences? Le ministre régional bruxellois des Finances, Guy Vanhengel ne fait pas de commentaire pour le moment. Mais on s'en doute, ce nouveau couac de Bruxelles Fiscalité ne manquera pas de susciter de nouvelles réactions. Vendredi dernier, le ministre avait déjà été obligé de présenter ses excuses devant le parlement bruxellois. Il avait alors reconnu qu'un avertissement-extrait de rôle pour le précompte immobilier, avait été envoyé par erreur à 5000 propriétaires qui louaient leur bien via une AIS (Agence immobilière sociale), alors qu'ils ne devaient pas payer de précompte.

Pour le député bruxellois de l'opposition, l'ecolo Alain Maron, cela commence à bien faire! "La responsabilité de cette erreur relève de l'administration. Celle-ci doit envoyer de bons extraits de rôle. Et si elle ne dispose pas de toutes les informations, elle ne doit rien envoyer, le temps d'obtenir les bonnes informations."

Mise en cause une nouvelle fois ce mardi, la jeune administration régionale conseille aux personnes lésées d'introduire une réclamation, tout en signalant, sur leur site, que le traitement des dossiers pourrait prendre un retard important, vu l'afflux de demandes.