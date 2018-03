Plusieurs milliers d'arbres abattus chaque année en forêt de Soignes pour lui assurer un développement harmonieux

Vous les avez peut-être vus ou entendus ces dernières semaines si vous vous êtes promenés en forêt de Soignes. Les gardes forestiers procèdent depuis janvier à ce qu'on appelle le martelage. Il s'agit de marquer les arbres qui doivent être coupés pour laisser de la place à d'autres. Reportage en compagnie de la 1ère brigade.

Armés d'une petite hache et d'un compas forestier, Bram Aertsen et ses collègues se promènent au milieu des arbres, la tête en l'air. " Toute la journée, on a la tête braquée vers les cimes, vers la concurrence entre les arbres ".

Harmonie

Les arbres d’avenir ou d’objectif, comme ils les appellent, ont été marqués préalablement à la peinture blanche. Olivier Schoonbroodt, chef de la première brigade de la forêt de Soignes : "Comme vous voyez, le peuplement ici est encore assez serré. Donc pour que les arbres puissent se développer harmonieusement, il faut prélever le concurrent principal. Après il y a d’autres critères sanitaires. On prélève aussi les arbres qui sont chancreux, malades".