Plusieurs kilomètres de files sur la E42 à Verlaine à la suite d'un accident

Un camion a pris feu jeudi matin sur l'autoroute E42 à hauteur de Verlaine. L'incendie est à présent maîtrisé mais on observe plusieurs kilomètres de files en direction de Namur. La circulation s'effectue actuellement sur la bande d'arrêt d'urgence, a indiqué jeudi matin la porte-parole de la Sofico, gestionnaire des infrastructures autoroutières.

L'accident est survenu avant 7h00. Le camion a pris feu après avoir percuté la berme centrale à la suite d'une crevaison. Le véhicule s'est rapidement enflammé parce qu'il transportait de la peinture, produit inflammable.

Alors que l'on circule normalement en direction de Liège, le trafic vers Namur est fortement impacté puisqu'il s'opère uniquement sur la bande d'arrêt d'urgence. Ce qui engendre plusieurs kilomètres de files. La Sofico conseille d'emprunter un itinéraire bis, à savoir sortir à Flémalle pour rejoindre la nationale 90 qui longe la Meuse pour ensuite remonter sur l'autoroute à Villers-le-Bouillet.

L'incendie est à présent maîtrisé, mais il faut encore procéder à l'évacuation du chargement qui s'est répandu sur la chaussée et du camion lui-même. "Ce n'est qu'une fois que cela aura été fait que l'on pourra estimer les dégâts et réaliser des réparations provisoires. Nous mettons tout en oeuvre pour rouvrir toutes les bandes de circulation pour l'heure de pointe en fin de journée. Des réparations plus durables seront envisagées par la suite", a précisé la porte-parole de la Sofico.

Cependant, l’E42 risque d’être fermée d’un instant à l’autre et pour une longue durée. La peinture à détérioré la chaussée, ce qui nécessite une réparation de la route.

Il n'y aurait pas de blessé grave.