Plusieurs fermetures sur la liaison E25-E40 pour entretien

Dès samedi, la liaison E25-E40 sera partiellement fermée durant la nuit pour permettre des travaux de réhabilitation du revêtement ainsi que ceux d’entretien. D’autres fermetures sont prévues dans la nuit du vendredi 20 au samedi 21 septembre, ainsi que les jours de la semaine prochaine, indique la Sofico.

De samedi 21h00 à dimanche 21h00, la liaison sera fermée entre l’échangeur 38 "Angleur/Grivegnée" et l’échangeur 39 "Chênée", vers le Luxembourg. L’accès 39b "18 Arcades" vers le Luxembourg et la bretelle de sortie de l’échangeur 39 "Chênée" vers le Luxembourg le seront également.

Une fermeture sera par ailleurs décrétée chaque nuit entre dimanche et le 20 septembre, entre 20h00 et 06h30, dans les deux sens, entre les échangeurs 36 "Avroy" et 39 "Chênée". Une réduction à une seule voie de circulation est aussi prévue entre les sorties "Embourg" et "Chênée" et entre les sorties "Bonne Fortune" et "Avroy", dans les deux sens.

En journée (06h30-20h00), du lundi 16 au vendredi 20 septembre, la vitesse sera en outre limitée à 50 km/h entre l’échangeur 38 "Angleur/Grivegnée" et 39 "Chênée" vers le Luxembourg. La bretelle de sortie de l’échangeur 39 "Chênée" vers le Luxembourg fera également l’objet d’une fermeture.

Les déviations habituelles seront mises en place par l’A604, itinéraires S1 et S20.