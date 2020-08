Plus intimiste que d'habitude, l'intime festival a été maintenu pour célébrer la culture à Namur

Un public frileux, des organisateurs qui ne savaient plus à quel saint se vouer… Cette édition 2020 de l’intime festival a été maintenue en verre et contre tout. Et beaucoup de spectateurs ont tenu à le souligner et à soutenir l’organisation. "C’est tout à leur honneur d’avoir réussi à relever ce challenge. C’est là qu’on voit que les professionnels de la culture sont motivés", explique Christian un habitué rencontré tôt ce matin.

Les responsables de l'événement culturel qui attire normalement plus de quatre mille personnes ont tout fait pour organiser cette 8e édition. Ce sera avec moins de public cette année à cause des mesures sanitaires. Celles-ci ont été compliquées à adapter et à respecter jusqu’à quelques heures du début de l’organisation. "Nous avons 6, 7 artistes et invités qui viennent de la région parisienne. Il y a deux jours, l’Île-de-France est passée en zone rouge. Résultat : on ne savait pas s’ils devaient être testés ou mis en quarantaine. Les injonctions sont contradictoires. Cela a donc été un casse-tête jusqu’au bout. Il a fallu s’adapter à tout moment", détaille amère Chloé Colpe directrice et programmatrice du festival.

20 représentations dans deux lieux de culte

L’impossibilité d’organiser les lectures et spectacles dans le théâtre de Namur a poussé les organisateurs à privilégier deux endroits particuliers cette année. Ceux-ci permettent de respecter la distanciation sociale car plus spacieux. Il s’agit de l’église Saint-Loup et de la cathédrale Saint-Aubain. C’est justement dans cette dernière que s’est tenue la grande lecture de 10 heures ce samedi matin. C’est l’actrice belge Catherine Salée qui a lu un texte basé sur le livre d’Anne Pauly : "c’était très émouvant de retrouver le public après des mois d’absence. On a senti que les spectateurs étaient en manque de culture, et moi aussi".

Après une heure de performance et la lecture de l’histoire d’une femme endeuillée par le décès de son père, le public applaudit. Malgré les règles et notamment le port du masque la magie a fini par opérer. "Cela fait vraiment plaisir. J’avais peur que l’intime festival n’ait pas lieu à cause du contexte. C’est autre chose qu’au théâtre de Namur. Mais les organisateurs ont bien fait cela. C’est gai d’avoir à nouveau accès à la culture, aux auteurs et à la littérature", témoigne Magali une spectatrice. Marie-France, venue en famille, a aussi apprécié la représentation : "ce n’est qu’un début, on l’espère. Car cela manque vraiment très fort d’assister à nouveau à des spectacles culturels".

Une colère latente des artistes

Les spectateurs, un temps frileux, ont finalement répondu présents puisque le festival est quasiment complet. Mais seulement 2000 personnes pourront assister aux vingt représentations limitées à 100 personnes. Une obligation incompréhensible pour Catherine Salée. Après l’émotion de sa performance, la colère, latente, est vite revenue après des mois de silence : "Tout d’un coup dans les stades de football, on autorise la présence de milliers de personnes. Les étudiants peuvent à nouveau guindailler tandis que le secteur culturel est complètement oublié. Pas de subside, pas de soutien. Pourquoi on ne peut pas mettre plus de gens dans des théâtres ? Cela me met très en colère", conclut l’actrice belge.

L’intime festival devrait afficher des pertes financières cette année à cause du manque de public. Mais le plus important était de continuer à faire vivre la culture pour les organisateurs. Et aussi bien les artistes que le public en avait atrocement besoin, après de long mois difficiles.