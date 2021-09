Plus grand, plus facile d’accès : le recyparc de Perwez a été complètement rénové

L’intercommunale InBW mène en ce moment une vaste campagne de rénovation de ses recyparcs. Après celui d’Ittre, et avant celui de Tubize, c’est celui de Perwez qui vient de rouvrir. Il a surtout été réaménagé, pour pouvoir accueillir encore d’avantage de type de matières qui peuvent être recyclées. Il a donc fallu faire de la place pour de nouveaux conteneurs, 25 en tout. Le recyparc pourrait encore en accueillir d’autres à l’avenir. Les quais de déchargements ont été refaits et prolongés. On ne s’arrête désormais plus au milieu du parc avec sa voiture mais devant chaque conteneur spécifique.



Enfin, le nouveau bâtiment d’accueil a changé de place : les visiteurs n’entrent plus dans le parc directement par la route, mais via une voirie latérale. De quoi éviter des longues files dans le zoning aux heures d’affluence. Il faut dire que ce parc accueille tout de même 55.000 visiteurs par an, en provenance de Perwez, mais aussi de la commune voisine de Ramilies. Ils y déposent en moyenne 5000 tonnes de déchets à recycler chaque année. La moyenne annuelle de déchets recueillis par l’InBW dans ses dix-sept parcs s’élève à 100.000 tonnes. Une réflexion est en cours au sein de l’intercommunale pour que ce tri renforcé des déchets ne coûte pas davantage à l’avenir aux citoyens.