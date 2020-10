Coronavirus : l'hôpital de Mol suspend les admissions après une série d'infections dans son service gériatrie

Tandis que la pression est à son comble dans les hôpitaux belges, l’hôpital de Mol, dans la province d’Anvers a décidé ce dimanche de stopper les admissions de nouveaux patients. En cause : une "fuite" d’infection, survenue parmi le personnel soignant et les patients dans le service de gériatrie.

Ces contaminations concernent 4 patients et 8 employés, bien que des rumeurs laissaient penser que plus d'une vingtaine de personnes avaient contracté le coronavirus, plus tôt dans la journée.

"Il y a eu une épidémie dans le service de gériatrie, qui a infecté une combinaison de patients, d’employés et de médecins. Cela signifie que des personnes d’autres services devraient venir et aider", a expliqué, Rudy Van Ballaer, directeur du réseau hospitalier d’Herentals au micro de Radio1 ce 25 octobre. Résultat des courses, le centre de soins anversois a décidé de refuser de nouvelles admissions jusqu’à lundi minimum, relate la VRT. Les patients, infectés par le coronavirus ou non, seront redirigés vers les hôpitaux de Herentals, Geel ou Turnhout.

►►► À lire aussi : Coronavirus en Belgique ce dimanche 25 octobre : un pic à plus de 17.000 cas détectés mardi

Le covid-19 introduit par des visiteurs ?

Une enquête est en cours pour comprendre comment le virus qui cause chaque jour plus d’hospitalisations et de décès dans notre pays, est parvenu à pénétrer parmi les membres du personnel infirmier de l’hôpital de Mol. La thèse de visiteurs ayant introduit la maladie dans l’hôpital est pour l’heure privilégiée.

Une situation que déplore le directeur de l’hôpital qui estime que "malgré toutes les mesures et les messages adressés à la population de ne pas se rendre à l’hôpital avec des symptômes", le virus est aujourd’hui la cause d’une situation complexe pour son réseau. "Tout un hôpital et toute une région sont en difficulté parce que les gens sont insouciants, alors que ce n’est vraiment pas normal", conclut-il.