Plus de 700 candidats à un emploi dans le numérique présents au Job IT Day 2019

Plus de 700 candidats à un emploi dans le numérique étaient présents ce jeudi au Job IT Day 2019 à Dampremy (Charleroi). Ils s’étaient inscrits au préalable pour rencontrer 86 recruteurs et employeurs du secteur. Plus de 340 emplois sont à pourvoir dans ces différentes entreprises qui ont du mal à recruter dans le secteur numérique, un secteur considéré en pénurie. De grandes entreprises comme Proximus, la STIB ou Colruyt étaient présents mais aussi des PME ou encore, le Grand hôpital de Charleroi.

Des profils compétents en data scientists et intelligence artificielle sont effet très recherchés dans une société de plus en plus numérique. L’occasion pour des jeunes profils de trouver rapidement un emploi, mais aussi, pour des plus âgés de s’assurer une reconversion.

Bruno Giordano, 48 ans, est ingénieur civil passé par l’informatique et la médecine. Il est actuellement à la recherche d’un emploi et en formation en… intelligence artificielle. Un profil atypique, un peu plus âgé que les autres candidats du salon, mais qui sait faire valoir ses avantages. Sur la journée, quatre rendez-vous avec des recruteurs sont prévus. Des rendez-vous qui ne durent que 10 à 15 minutes, mais qui suffisent à enclencher un premier contact avant une interview plus formelle. L’un de ces rendez-vous avec une PME de Louvain-La-Neuve devrait ainsi déboucher sur un contact dans les semaines qui viennent.

"Ce genre de journées permet de confronter ce qu’on a à offrir avec les demandes du marché et de manière plus humaine, alors que quand on envoie des CV par mail, le retour est parfois automatique et assez froid", constate Bruno.

Les différents partenaires du Job It Day 2019 sont Digital Wallonie, le Forem, Agoria ou encore Cefora. Le jour du salon, des coachs RH métiers et des organismes de formation et d’orientation seront présents. L’an dernier, il avait abouti à plus de 120 promesses d’emploi.