Plus de 60 écoles ont bloqué des rues vendredi matin à l'initiative de Filter Café Filtré

Les actions pour une meilleure qualité de l'air du collectif citoyen Filter Café Filtré, créé à Bruxelles, s'étendent peu à peu en Flandre. Ce vendredi, 64 écoles se sont mobilisées, dont 12 pour la première fois.

Les actions ont eu lieu dans des écoles de Bruxelles surtout mais aussi d'Anvers, de Flandre orientale et de Flandre occidentale afin de réclamer un air plus pur pour les élèves. Avant le début des cours, la rue de ces écoles a été bloquée pour attirer l'attention sur l'impact du trafic routier.

Une action dans les Marolles

A Bruxelles, dans les Marolles, l'école néerlandophone Sint-Joris et l'école francophone Émile André ont organisé ensemble une protestation sur la place du Jeu de Balle. En plein pendant le marché aux puces, les enfants ont déambulé entre les échoppes. Le collectif Filter Café Filtré a repris vendredi dernier ses actions, un an après sa création. Celles-ci se poursuivront chaque vendredi matin jusqu'aux élections du 26 mai, sauf pendant les vacances de Pâques.Tous les parents sont invités à lancer eux-mêmes une initiative dans l'école de leur enfant. "Nos villes, nos régions, notre pays doivent devenir plus vivables et plus sains. C'est pourquoi il faut diminuer l'usage de la voiture au profit des transports en commun, de la marche à pied et du vélo. Il faut que les décideurs politiques prennent conscience qu'il est urgent d'envisager autrement la mobilité", clame le collectif.