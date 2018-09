Plus de 550.000 véhicules contrôlés en juillet dans la zone de police Bruxelles-Nord

La zone de police Bruxelles-Nord (Schaerbeek, Saint-Josse-ten-Noode et Evere) a procédé en juillet dernier à 42 opérations visant la vitesse excessive et la conduite agressive, plus particulièrement dans les zones 30 et 50 comptant de nombreuses écoles.

Sur cette période, 558.690 véhicules ont été contrôlés, dont 1.292 ont été verbalisés pour excès de vitesse ou non-respect des feux de signalisation, indique lundi la police locale.

Durant la même période, 424 tests d'alcoolémie visant la conduite sous influence ont été effectués, dont 16 étaient positifs et 2 en alerte.

Le stationnement gênant et dangereux est resté un point d'attention particulier pour la zone. Les policiers ont patrouillé dans des quartiers où le stationnement sauvage est problématique et ont dressé 1.358 PV.

Durant ces actions, 244 PV pour utilisation d'un portable au volant ainsi que 329 pour le non-port de la ceinture de sécurité, ont été dressés.