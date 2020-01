Plus de 550.000 trajets cambio et 41.000 utilisateurs en 2019

La société de partage de voitures Cambio fête ses quinze ans - Reportage de Michel Toussaint -... C'était en 2002, à Namur: la première voiture partagée de la société Cambio était lancée. Un an plus tard, c'était au tour de Bruxelles et puis, en 2004, de la Flandre de s'y mettre. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, on dénombre 26.753 clients et 410 stations de retrait de véhicules en Belgique.