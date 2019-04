Plus de 36.000 électeurs pour départager les deux candidats recteurs à l'UCLouvain

De mardi à jeudi se tient, au sein de l'Université catholique de Louvain (UCLouvain), l'élection du nouveau recteur de l'institution. Deux candidats sont en lice pour un mandat de cinq ans: l'actuel recteur Vincent Blondel qui a été précédemment doyen de l'école polytechnique de Louvain, et le doyen actuel de la faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication, Sébastien Van Bellegem. Les membres du personnel ainsi que les étudiants de l'UCLouvain pourront prendre part au vote, ce qui fait un total de 36.800 électeurs.

Sera élu recteur le candidat qui obtiendra la majorité absolue des votes exprimés au terme d'une élection avec suffrage pondéré: 61% pour les électeurs académiques, 13% pour le personnel administratif, 13% pour les étudiants et 13% pour le personnel scientifique. Les votes blancs ne seront pas pris en compte. Le processus d'élection se déroule du 23 au 25 avril et les résultats seront annoncés au plus tard le 9 mai. Le recteur élu prendra ses fonctions en septembre 2019, pour un mandat qui se terminera en 2024.

Vincent Blondel, le recteur actuel candidat à sa propre succession, est âgé de 53 ans. Il est docteur en mathématiques appliquées et a fait ses études d'ingénieur à l'UCLouvain, les complétant par un baccalauréat en philosophie. Il a fait des séjours de recherche à Londres, Oxford, Paris, Stockholm et Boston à la fin de sa thèse avant de rentrer en Belgique.

Sébastien Van Bellegem, docteur en sciences statistiques de l'UCLouvain, a également fait des études aux conservatoires de Mons et Bruxelles, et est âgé de 41 ans. Il a fait des séjours scientifiques à Heidelberg, à la London School of Economics, à l'University of Illinois et à la Pontificia Universidad de Chile. Il a été engagé à la Toulouse School of Economics avant de retrouver l'UCLouvain en 2011.