Plus de 3000 personnes au festival Dinant Jazz

Plus de 3000 personnes ont assisté à la 18ème édition du festival Dinant Jazz qui s'est déroulée pendant trois jours à l'abbaye Notre-Dame de Leffe, a indiqué dimanche Jean-Claude Laloux, l'un des organisateurs.

Les concerts gratuits organisés dans le centre de Dinant ont également attiré beaucoup de curieux.

"C'est certainement l'une des plus belles éditions du festival, tant sur le plan musical qu'en termes d'affluence. Nous avons eu plus de 1300 entrées samedi et sur les trois jours, nous dépassons les 3000 spectateurs. Le saxophoniste Joshua Redman, qui était notre parrain cette année, a livré trois représentations fantastiques et je retiendrai particulièrement son duo avec le guitariste belge Philip Catherine dimanche soir. Le bassiste Marcus Miller a aussi véritablement mis le feu samedi soir. Avoir des pointures comme ça ici à Dinant, c'est un honneur pour nous et nous sommes heureux que le public ait répondu présent en masse", a déclaré M. Laloux.

Cette année, quatre concerts gratuits étaient aussi organisés samedi et dimanche après-midi sur la Croisette, au pied de la collégiale de Dinant. "Il s'agissait d'un concours de jeunes talents et ils ont vraiment assuré. En plus d'un petit public qui a spécialement fait le déplacement pour l'occasion, de nombreux touristes se sont arrêtés. Nous n'avons pas le chiffre exact mais on estime que quelques milliers de personnes ont assisté à ces concerts. Dans l'ensemble, on ne doit donc pas être loin de 10.000 spectateurs avec les concerts payants", s'est félicité M. Laloux.