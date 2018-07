Plus de 200 supporters dans un "Fan Flight" de Brussels Airlines pour les 8èmes de finale

Ils sont arrivés un peu fatigués à l’aéroport national de Bruxelles, mais surtout très colorés. Du noir du jaune et du rouge pour 210 supporters prêts à s’envoler vers Rostov qui s’enregistraient dès 6h30 ce matin.

"On est surtout très excités", nous confient certains dans le hall des départs. "On a mis le réveil très tôt, mais ça vaut amplement la peine".

Ce vol spécialement affrété par Brussels Airlines pour les supporters n’est pas tout à fait au complet. Environ 40 places sur 250 n’ont pas été vendues, mais l’organisation était un vrai casse-tête pour la compagnie nationale.

Christian Dumortier, responsable du partenariat avec l’URBSFA au sein de Brussels Airlines: " La semaine passée, dès qu’on a su qu’ils étaient qualifiés pour le prochain tour, deux avions étaient prêts. Un pour Rostov aujourd’hui, l’autre pour Moscou demain. On a dû attendre jusque jeudi soir pour savoir qu’on garderait celui-ci. Demain, on doit l’annuler, mais on espère en mettre un nouveau vendredi pour Kazan ".

Une organisation qui explique aussi le coût de l’aller-retour que ces supporters s’apprêtent à faire sur la même journée: 700 euros par personne. À ce prix-là, Brussels Airlines offre entre autres le petit déjeuner, un repas et des boissons à bord ainsi que quelques accessoires aux couleurs nationales et un transport en bus jusqu’au stade puis jusqu’à l’aéroport pour le retour.

Dans l’avion, des sièges à l’effigie des joueurs de l’équipe nationale accueillent les passagers qui s’envolent pour un trajet de 4h30 en direction des 8èmes de finale.