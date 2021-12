Plus de 2 millions d'euros de subsides pour le futur hall omnisports de Vaux-sur-Sûre

Bonne nouvelle pour la commune de Vaux-sur-Sûre, et plus particulièrement pour les clubs sportifs du territoire: d'ici 2024, un nouveau hall omnisports sera construit à Morhet. Une aubaine pour les clubs qui occupent actuellement des salles pas toujours confortables.

Le Ministre wallon des Finances et des Infrastructures sportives, le MR Jean-Luc Crucke, vient de l'annoncer : un subside de 2,7 millions d'euros vient d'être octroyé pour la construction du hall omnisports, sur un investissement de 4,5 millions d'euros. Une belle somme qui permettra de voir naître un grand plateau sportif de 45 mètres sur 22 et où pourront se pratiquer mini-foot, badminton, volley ou encore basket et tennis de table. "A cela s'ajouteront deux salles annexes de 15m², explique l'échevin des Sports Patrick Notet. L'une pour les arts martiaux ; et l'autre pour les sports plus "softs", à savoir le yoga, la danse et la gym. L'objectif est de ramener tout sur le grand hall de Morhet." Celui-ci prendra place plus précisément au Poteau de Morhet, l'endroit le plus central de la commune, où se situe déjà un petit hall construit il y a plusieurs années.

Si les clubs n'ont pas encore reçu d'informations officielles concernant l'occupation des lieux, certains trouvent l'idée intéressante, à l'image de Sylviane Paulus, l'une des gérantes du club SAMA YOGA : "Cela peut être intéressant car pas mal de clubs et d'initiatives sportives se développent. Vaux-sur-Sûre est une commune qui bouge et ça vaut la peine de mettre cela en place. Nous avons l'opportunité de louer une salle actuellement, mais le confort de ce nouveau hall sportif n'en sera que plus grand et plus approprié."

Les travaux de ce hall omnisports devraient débuter au printemps, pour une ouverture espérée en 2024.