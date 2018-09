Plus de 100 procès-verbaux dressés pour défaut de titre de transport à Ixelles et Bruxelles

Les inspecteurs de la Stib ont dressé 118 procès-verbaux pour défaut de titre de transport lors d'une opération de sécurisation dans et aux abords des bus et trams, qui s'est tenue mardi sur le territoire de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles. La police a en outre dressé 15 procès-verbaux pour non port de la carte d'identité essentiellement, indique vendredi le parquet de Bruxelles.

Vingt policiers, dont un maître-chien accompagné de son collègue canin spécialisé dans la détection des stupéfiants, ont pris part à cette action de contrôle menée en partenariat avec 14 inspecteurs de la Stib. L'opération menée plus particulièrement aux arrêts Stéphanie, Flagey, Trinité et Yser, visait à augmenter la sécurité des usagers des transports en commun.



Belga