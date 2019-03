Plus de 100.000 arbres plantés en Wallonie picarde depuis 2015

Plus de 100.000 arbres ont déjà été plantés en Wallonie picarde, depuis 2015, dans le cadte de l'initiative "Un Arbre pour la Wallonie picarde". Ce projet citoyen vise la plantation de 350.000 arbres d'ici à 2025, a-t-on appris jeudi au cours d'une conférence de presse.

Initié par le Conseil de développement de Wapi et soutenu par la province de Hainaut, le projet est porté par le Parc naturel des plaines de l'Escaut et l'ASBL Wapi 2025. Ses actions sont coordonnées par un groupe de travail composé notamment des communes, du Parc naturel du Pays des collines ou encore l'intercommunale Ideta.

Grâce à des incitants financiers et à des conseils sur la plantation, les citoyens, associations, écoles, administrations et entreprises sont invités à planter des arbres d'essences locales et aux vertus multiples. Au-delà du grand public, sensibilisé notamment par le biais des communes, le projet mobilise aussi les administrations communales au travers de séances de formations des services "espaces verts" et d'accompagnement apporté à des projets de plantation plus vastes.

Objectif local et planétaire

Clin d'œil à une célèbre enseigne suédoise, l'opération "Årbrënkit" a été lancée en automne 2018. Ce nouveau volet, qui visait à élargir et simplifier le dispositif, proposait de faire le plein de kits de plantation (haies, fruitiers, arbres majestueux...). Les citoyens aux mains vertes ont pu commander des essences indigènes et recevoir leurs plants en novembre dernier. Associations, écoles, agriculteurs ou encore entreprises pouvaient aussi réserver leurs kits, gratuitement.

"En participant et en plantant arbres et arbustes dans leur jardin, les habitants, associations et autres professionnels de Wallonie picarde ont contribué à un vaste projet de territoire et à un objectif environnemental local et planétaire. L'objectif n'est pas encore atteint, mais le premier bilan de cette opération est d'ores et déjà exceptionnel puisque 104.497 arbres ont déjà été plantés depuis 2015, des arbres qui verdiront nos paysages cet automne", explique Frédéric Vautravers, chargé de projet.

Le budget initial étant épuisé (270.000 euros), "la province de Hainaut va dégager une enveloppe d'un euro par habitant, soit 380.000 euros en 2019 et un montant identique l'an prochain", assure Serge Hustache (PS), président du conseil provincial.

Sur base de projets, il devrait aussi y avoir une participation financière des communes et de la Région wallonne.