Plus d’une centaine de jobs à décrocher au Job It Day 2020

Vous cherchez un emploi dans le numérique ? Les 28-29 et 30 octobre prochains, aura lieu le Job It Day, le salon des métiers du numérique. D’habitude ça se passe au CEME (Charleroi Espace Meeting Européen) de Dampremy, mais cette année, à cause du coronavirus, ce salon spécialisé dans le numérique sera 100% virtuel.