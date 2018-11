Plus d'un kilo de marijuana saisi lors d'une perquisition à Nivelles

Un important trafic de stupéfiants a été démantelé à Nivelles et plusieurs arrestations ont été opérées, a indiqué mardi le parquet du Brabant wallon.

Trois personnes domiciliées à Nivelles ont été interpellées dans le cadre d'un trafic de marijuana et de cocaïne qui s'organisait dans le quartier de la Maillebotte. Lors d'une perquisition chez l'un des suspects, les enquêteurs ont notamment découvert 1,4 kilo de marijuana et d'importantes sommes d'argent. Le procureur brabançon évoque "une organisation sophistiquée, les intéressés étant loin de s'adonner à du simple dépannage".

Un homme né en 1976 et son fils âgé de 19 ans sont impliqués, avec un troisième complice. Les malfrats agissaient dans de petites ruelles du quartier où ils dissimulaient les stupéfiants à gauche et à droite. Le père de famille et le troisième individu impliqué étaient déjà connus de la justice pour des faits de stupéfiants et de vols. Ils ont été placés sous mandat d'arrêt.