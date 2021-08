Plus aucun train dès lundi entre Tournai et Mouscron

Attention, si vous êtes des habitués du train, à partir de lundi, il n'y aura plus aucun train entre Tournai et Mouscron. La SNCB et Infrabel annoncent des travaux qui doivent durer jusqu'au 6 décembre. Deux portions complètes de voies ferrées vont être renouvelées. Dès ce lundi 30 août 2021 la portion entre Froyennes et Mouscron sera en chantier.

A partir du 8 novembre, le tronçon entre Tournai et la frontière française suivra. Durant ces chantiers, la SNCB mettra à disposition des voyageurs différentes alternatives. Ainsi, pour les navetteurs souhaitant voyager entre Froyennes et Tournai, il sera toujours possible d'utiliser les trains IC Lille-Flandres-Namur ou les bus de remplacement de la SNCB. Pour les voyageurs voulant voyager depuis Mouscron jusque Bruxelles, la SNCB conseille d'emprunter les trains IC Courtrai-Bruxelles- Schaerbeek.