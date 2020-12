Plus aucun cas de Covid dans la commune de Daverdisse depuis plus de deux semaines

Le bilan des chiffres du coronavirus... La baisse, lente, se poursuit partout en Belgique depuis le jour de Noël. Et dans la petite commune luxembourgeoise de Daverdisse, (1400 habitants) il n'y a plus aucun cas de Covid depuis maintenant deux semaines, plus précisément depuis le 9 décembre. Mais le Bourgmestre Maxime Léonet ne veut pas crier trop vite victoire : " Ça fait toujours plaisir d’âtre parmi les bons élèves, mais il faut rester prudent et bien continuer à respecter les mesures de distanciation, donc continuons à passer les fêtes calmement et tout se passera bien ! " La première semaine de vacances d’hiver s’est plutôt bien passée à Daverdisse… " Pour Noël, on n’a pas constaté d’excès dans les gîtes, poursuit le Bourgmestre. " Tout s’est très bien passé et beaucoup mieux que pendant la semaine de Toussaint, par exemple… ". Mais qu’ne sera-t-il pour le Nouvel An, Maxime Léonet n’éprouve pas de crainte particulière pour le réveillon mais espère que les tournées de Nouvel An ne seront pas trop longues et qu’il n’y aura de trop grosses réunions de familles ! " D’abord parce que cela leur coûtera une amende mais parce que c’est le dernier moment où il faut faire un effort pour essayer de reprendre le plus vite possible une vie normale et on remercie déjà les citoyens et les touristes de faire attention à eux et aux autres ", conclut le Bourgmestre de Daverdisse.