Pluie, neige, verglas & sols glissants : il est peut-être temps de passer aux pneus hiver

Avec l’arrivée de l’automne, les conditions climatiques vont commencer à se dégrader. Le froid, la pluie, le vent et prochainement le gel voire la neige vont rendre les conditions de circulation plus difficiles. Certains automobilistes vont peut-être opter pour la pose de pneus hiver sur leur véhicule. Dans certains garages, on s’active déjà.

Depuis quelques jours, Carmelo Trovato et ses hommes n’arrêtent pas. Les interventions pour la pose des pneus hiver ne cessent d’augmenter. "On monte plus ou moins cinq kits hiver par jour sur une moyenne de 50 entrées" explique ce chef d’atelier. "A brèves échéances, près de 50% des clients qui en possèdent un vont venir chez nous pour l’installer."

Dans un pays comme la Belgique où un hiver peut varier d’une année à l’autre, est-il vraiment utile de poser des pneus hiver sur votre véhicule ? Les professionnels le conseillent en tout cas fortement. En dessous de 7 °C, plusieurs tests ont déjà démontré qu’ils étaient plus efficaces que les pneus été. Ils offrent une meilleure tenue de route et réduisent de manière non négligeable les distances de freinage. Mais leur utilité ne se limite pas qu’aux conditions hivernales.

"Nous vivons dans un pays où il pleut régulièrement" poursuit Carmelo. "Les pneus hivers sont équipés de plus grosses sculptures qui permettent une meilleure évacuation de l’eau par rapport à des pneus traditionnels. Cela réduit donc le risque d’aquaplanage et d’accident. Malgré tout, cela reste des pneus hiver et ils n’ont pas les mêmes performances que des chaînes. Par temps de neige et de verglas, il faut donc toujours rester prudent" termine le mécanicien.

Des pneus 4 saisons, une bonne alternative ?

A côté des pneus hiver, de plus en plus de personnes optent pour des kits dits "4 saisons". Cela peut constituer une bonne alternative mais uniquement pour des personnes qui parcourent peu de kilomètres par an. "Ce sont des pneus dont les performances se situent entre les pneus hiver et été mais ils en ont aussi les inconvénients", explique David Dumont, le responsable du service après-vente. "Ils sont en effet plus adaptés pour les conducteurs qui ne roulent pas énormément. Mais pour les automobilistes qui roulent plus, je leur conseille un kit hiver et un kit été en fonction de la période de l’année. C’est comme jouer au football sur terrain humide avec une chaussure à crampons ou avec une semelle lisse. Il faut toujours avoir un pneu adapté à la bonne saison."

Mais selon de récents tests de Test-Achats, les pneus 4 saisons ne donnent pas encore entière satisfaction. Surtout sur sol glissant. Pour les pneus hiver, il faut éviter les entrées de gammes, peu fiables également. Privilégiez plutôt les modèles prémium, un peu plus cher, à partir de 85 euros pièces.