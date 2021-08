Ploegsteert: une famille obtient l'arrêt des cloches de l'église la nuit, une pétition est lancée

Tout commence par une lettre : Sylvie, qui habite dans le village depuis 5 ans, écrit à la fabrique d’église pour savoir s’il est possible d’envisager une trêve nocturne. "Les cloches sonnent toutes les demi-heures, jour et nuit. Mon jardin donne juste sur l’église et la chambre de ma petite fille également. Je pense que tous les parents me comprendront, ma fille de 11 ans était incommodée, j’ai fait le nécessaire."

Sylvie, qui est par ailleurs conseillère communale, obtient gain de cause et les cloches se taisent la nuit. Mais des habitants élèvent la voix ! Ils refusent cette trêve nocturne, une pétition est lancée, elle a déjà récolté plus de 200 signatures. "Le retour des cloches, c’est très important pour nous", assure Bruno Looten, l’un des initiateurs de la pétition. "L’église au milieu du village fait partie du patrimoine immatériel, beaucoup de villageois me disent qu’ils ne vont pas bien quand ils n’entendent pas les cloches. "