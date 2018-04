Plateau du Heysel: quels sont les futurs projets de construction?

Le plateau du Heysel fait partie des lieux mythiques de la Belgique depuis des dizaines d'années, notamment, grâce à l'Expo 58 qui a cette année 60 ans. De ce fait, le plateau joue un rôle clé dans le développement économique de Bruxelles.

Salon de l'auto ou des vacances, Batibouw, concerts, tous ces événements sont prisés des Belges et se situent tous sur le plateau du Heysel. Au total, des millions de visiteurs s'y rendent chaque année.

Bien qu'il soit compliqué de chiffrer l'impact sur le PIB bruxellois des activités économiques de ce lieu, il est cependant possible d'estimer que le tourisme, en Belgique, représente à peu près 10% du PIB et qu'une certaine partie des recettes touristiques proviennent du plateau.

"Neo" en chantier

Mais les projets ne s'arrêtent pas là puisque le projet Neo va bientôt voir le jour. Le but : créer un nouveau quartier sur le site du Heysel avec "une ré-urbanisation ambitieuse et visionnaire". Un tiers d'espace vert, des centaines de logements, des bureaux et aussi un centre international de congrès flambant neuf.

Pour Patrick Bontinck, le patron de VisitBrussels, ce centre de congrès, représente une nécessité absolue. "C'est fondamental, parce qu'à l'heure actuelle on voit que les grands congrès internationaux ont tendance à augmenter. C'est clair qu'on est dans un monde qui échange de plus en plus, où les gens viennent du monde entier pour y participer. Sauf qu'on est limité au niveau de l'espace." L'objectif premier du projet Neo est donc de créer, assez rapidement, un centre avec une capacité de 5000 personnes.

Stade Roi Baudouin?

Certains considèrent qu'il est encore plus urgent d'investir massivement, au moins 250 millions d'euros, dans la rénovation des palais du Heysel.

Autre investissement, la création d'un centre commercial avec 200 boutiques et 30 restaurants. Cependant, ce projet inquiète les organisations des classes moyennes qui craignent que la création d'un nouveau centre commercial dans le nord de Bruxelles, après le Docks près du canal, frappe de plein fouet les commerces de proximité. Et puis, il reste quand même une véritable inconnue sur le site, que va devenir le stade Roi Baudouin ?