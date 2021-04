Plantations de cannabis à Boussu et à Furnes: dix suspects ont été arrêtés

Dix suspects ont été placés sous mandat d'arrêt par un juge d'instruction pour leur implication dans des plantations de cannabis à Furnes, en Flandre occidentale, et à Boussu, dans le Hainaut, a indiqué jeudi le parquet flandrien. Un des principaux suspects aurait déjà été dans le viseur de la justice à deux reprises pour des faits similaires.

La police locale de Furnes et la police judiciaire fédérale (PJF) de Flandre occidentale ont collaboré pour démanteler une première plantation abritée dans un entrepôt de Furnes. Durant leur enquête, les forces de l'ordre avaient en outre repéré une deuxième plantation gérée par le même groupe et située à Boussu. Lors d'une descente de police menée simultanément sur les deux sites mardi, 700 plants de cannabis ont été découverts à Furnes, en Flandre occidentale, et au moins autant ont été trouvés à Boussu. Neuf suspects ont par ailleurs été interpellés, tous à Boussu. Lors de perquisitions aux Pays-Bas, un autre suspect a été interpellé. Un juge d'instruction va demander son extradition.

Mercredi et jeudi, sept hommes et trois femmes ont été placés sous mandat d'arrêt. Il s'agit notamment de cinq cueilleurs, de nationalité bulgare, opérant sur le site de Boussu. Un superviseur de la main-d'œuvre, un gardien de la plantation et le propriétaire d'un café voisin ont également été arrêtés. Un homme de 33 ans est considéré comme le principal suspect par les enquêteurs. Enfin, le locataire de l'entrepôt de Furnes est également derrière les barreaux.