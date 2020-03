Plantation d'arbres et de haies en Wallonie picarde : chacun peut contribuer à atteindre l'objectif

350.000 arbres et 4.000 km de haies, c’est l’objectif fixé par le gouvernement wallon entre 2015 et 2025. En Hainaut, le Parc naturel du Pays de Collines, celui des Plaines de l’Escaut et l’ASBL Wapi 2025 sont particulièrement actifs pour atteindre cet objectif. Ce mardi 10 mars, des collaborateurs de ces trois parcs naturels ont aidé une entreprise de menuiserie à Flobecq à planter 110 mètres de haies.

Sarah Bloemaert est l’administratrice déléguée de cette entreprise. Elle explique que c’est la protection de la faune qui la motive : " on a un terrain qui est juste à côté de l’atelier, quand j’étais petite, il y avait des haies, plein d’endroits où les animaux pouvaient se protéger et trouver à manger. Avec le remembrement, tout cela a disparu donc il y a de moins en moins d’animaux ".

Si vous habitez sur le territoire de la Wallonie Picarde… Vous pouvez vous aussi contribuer à l’effort.

Baptiste Hotekiet, directeur du parc naturel du pays des collines nous explique comment : " Tout un chacun peut aller sur internet, Un arbre pour la Wapi, il y a une carte, on peut cliquer et renseigner ses plantations. Ces arbres rentrent dans le compteur. Toutes les initiatives, citoyennes ou autres sont valorisées"

Au total, ce sont plus de 90 projets de plantations d’arbres qui ont vu le jour en Wallonie picarde. En 2019 près de 62.000 arbres ont été plantés dans cette partie du Hainaut.