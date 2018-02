Plan taxis à Bruxelles: "Nous saluons la perspective d'une réforme", déclare Uber

La plateforme Uber réagit jeudi soir positivement à l'annonce du nouveau Plan taxi en Région bruxelloise élaboré par le ministre régional de la Mobilité, Pascal Smet (sp.a). "Nous nous réjouissons de la perspective d'une réforme et nous l'attendons avec impatience", déclare Joost Verdiesen, directeur général d'Uber Belgium.

Le gouvernement bruxellois a donné jeudi un premier feu vert au plan de réforme du secteur des taxis et, plus largement du transport rémunéré des personnes dans la capitale, en ce compris les plates-formes de type Uber qui seront soumises aux mêmes règles.

"Comme nous l'avons toujours dit, le plus important pour nous est de faire en sorte que tous les conducteurs professionnels puissent continuer à offrir leurs services et contribuer à l'amélioration de la mobilité à Bruxelles. Nous sommes attentifs et en discutons avec les autorités", ajoute M. Verdiesen.